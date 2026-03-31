dNdoune (Koungheul) : La Coalition Diomaye Président lancée en grande pompe

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Ndoune, localité située dans la Commune de Ida Mouride(dép. Koungheul) a été à l’honneur, ce week-end. Elle a abrité une cérémonie de lancement des activités de la Coalition Diomaye

Président sous la houlette de M.Élimane Mbaye.

Ainsi, cette manifestation a connu une foule des grands jours. Le Coordonnateur local de la dite structure, Élimane Mbaye a brillamment présenté les orientations politique de la Coalition ainsi que la vision futuriste tout en mettant en exergue les ambitions de son Excellence M.le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il est largement revenu sur la nécessité d’aller vers une dynamique unitaire pour accompagner davantage les politiques publiques engagées par son régime.

La rencontre a aussi vu la participation de plusieurs responsables de la Coalition Diomaye

Président comme des jeunes, des femmes qui sont majoritairement des militants et sympathisants venus de diverses localités de la Commune hôte. Parmi eux, on peut citer Babacar Ndao Thiam, représentant la Commune de Lour-Escale ainsi que Aïcha Sow de la Commune de Maka Yopp. Une mobilisation record qui en dit long sur l’ancrage progressif de la Coalition Diomaye

Président au niveau du Bambouck qui ne cesse d’afficher ses ambitions de structuration et d’élargissement de sa base à l’échelle locale.