Doc Boubacar Sy (APR) sur l’affaire Adji Sarr/ Sonko: »A part les deux protagonistes, personne ne détient un atome de preuve; il appartient à la justice de trancher…

Dr Boubacar Sy, responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) dans la Commune de Lat Mingué (département de Kaolack) se prononce sur le sulfureux dossier judiciaire opposant à Adji Sarr et Ousmane Sonko. A l’en croire, cette affaire qui perdure doit connaître un dénouement pour que le peuple passe à autre chose: »Ce dossier tient en haleine les citoyens sénégalais depuis bientôt deux ans d’affilée. Personne ne détient, ne serait-ce, qu’un atome de preuve pour en parler à part les deux protagonistes. Il appartient alors au juge de faire preuve de diligence pour tirer cette affaire au clair, dire qui a tort et qui a raison. Cette confrontation est un pas sur le chemin vers l’éclatement de la vérité. D’autres procédures vont, certainement, suivre. »Adji Sarr/ Sonko « , complot ou pas,le Dr Sy, de répondre : » Les gens parlent. Chacun essaie de tirer la couverture vers soi. Sonko et ses partisans parlent de complot et de dossier aux relents politiques. Quant’à Adji Sarr, elle avance la thèse du viol sur sa propre personne. Alors, il appartiendra au juge de trancher avec son intime conviction, selon les éléments et autres données en sa possession. » Faisant une analyse froide des contre-

performances de la Coalition BBY lors des dernières échéances, le Pharmacien titulaire,de réaffirmer avec force détails: »Le recul noté au niveau de la Coalition présidentielle ,le Benno Bokk Yaakar, est le fruit des votes sanctions, de la démobilisation et des problèmes de coaching, de frustrations internes . A Kaolack, c’est ce qui s’est exactement passé lors des élections locales et législatives. Cela ne signifie pas forcément que Sonko est en pole position. Maintenant, c’est de bonne guerre. Lui et ses partisans agitent la thèse du complot pour se défendre. Cela relève aussi de la politique comme ça se fait partout. Ce que je dois dire, c’est que lorsqu’on est dans le landerneau politique, on doit surveiller nos arrières car toute erreur se paie cash. »

Au finish, le Dr Boubacar Sy qui a réitéré son ancrage à la mouvance présidentielle, se dit ouvert à tout le monde. Il a aussi annoncé avoir parlé au téléphone avec Bougane Guèye Dany et être reçu, récemment, par Madame Aminata Touré dite Mimi.