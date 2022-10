Doudou Wade : « le régime de Macky est pire que le régime Nazi »

L’ancien président du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais, Doudou Wade, a laissé entendre ce dimanche au cours de l’émission Jury Du Dimanche, que le régime de Macky Sall est pire que le régime de l’Allemagne Nazie.

Pour étayer ses propos, il a rappelé la scène choquante de Bibo Bourgi trainée devant la barre de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Creil) sur une civière en 2013, lors du procès Karim dont il était poursuivi en tant que complice. « Dans un tribunal où on bafoue les droits humains de quelqu’un. On l’amène sur une civière. Les Nazis n’ont pas fait autant », a-t-il affirmé.

Sûrement choqué par les propos de son invité, le journaliste Mamadou Ibra Kane a tenté de le recadrer. Mais en vain. Doudou Wade persiste et argumente.

« Je n’exagère pas. J’ai dit que les nazis ne l’ont pas fait. Si vous avez vu les nazis amener quelqu’un au tribunal quelqu’un sur une civière dites-le. Moi, je fais un constat visuel. Des magistrats étrangers ont soutenu que le Sénégal est un déni de justice. Je ne souhaite pas que des magistrats étrangers jugent comme ça mon pays. Parce qu’ils ne sont pas plus compétents que les nôtres », a-t-il déclaré.