Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
abdourahmane diouf

Dr Abdourahmane Diouf : « Diomaye est le seul gardien de la Constitution »

7 mars 2026 Actualité


Le Dr Abdourahmane Diouf a saisi l’occasion de l’assemblée générale de la coalition Diomaye-Président pour lancer des piques à Ousmane Sonko. Faisant référence au fait qu’il soit considéré comme étant le « gardien de la révolution » lors de son passage à l’assemblée nationale, le Dr Abdourahmane Diouf ministre de l’Environnement ne s’en est pas privé. « Il y a dans ce pays autant de gardiens de football, comme Edouard Mendy, des gardiens de maison, ceux des prisons, de voitures, mais le seul que nous reconnaissons, c’est le gardien de la Constitution. »
Rappelons que les relations entre les deux hommes se sont envenimées d’autant plus que le Dr Abdourahmane Diouf a décidé de soutenir Diomaye.

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20260307 002124 1

Le lymphœdème : Une maladie fréquente mais négligée

  Maladie silencieuse et encore peu connue du grand public, le lymphœdème se manifeste par …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved