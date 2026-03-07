Dr Abdourahmane Diouf : « Diomaye est le seul gardien de la Constitution »

Partager Facebook

Le Dr Abdourahmane Diouf a saisi l’occasion de l’assemblée générale de la coalition Diomaye-Président pour lancer des piques à Ousmane Sonko. Faisant référence au fait qu’il soit considéré comme étant le « gardien de la révolution » lors de son passage à l’assemblée nationale, le Dr Abdourahmane Diouf ministre de l’Environnement ne s’en est pas privé. « Il y a dans ce pays autant de gardiens de football, comme Edouard Mendy, des gardiens de maison, ceux des prisons, de voitures, mais le seul que nous reconnaissons, c’est le gardien de la Constitution. »

Rappelons que les relations entre les deux hommes se sont envenimées d’autant plus que le Dr Abdourahmane Diouf a décidé de soutenir Diomaye.