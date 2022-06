Dr Malick Diop, DG Asepex ;‘’ Le président Macky Sall a réussi une promesse exceptionnelle en Russie »

Lors de la conférence de presse de la coalition Benno Bokk Yakaar, le directeur de l’Asepex, Dr Malick Diop, est revenu sur la crise économique mondiale. Selon lui, il y’a eu une prouesse exceptionnelle effectuée par le président de l’Union Africaine, Macky Sall, qui a discuté avec Poutine pour que les expéditions puissent se faire en l’Afrique pour l’approvisionnement du continent.

Le Directeur de l’Asepex, Dr Malick Diop, semble donner un cours magistral sur le commerce international perturbée par la crise ukrainienne. C’était lors de la conférence de presse de Benno Bokk Yaakar. Selon le porte-parole de l’Afp, le commerce international agit conformément aux normes sur le plan agricole. ‘’ Chaque pays décide en un moment donné de dire que sur le plan agricole je fais focus sur telle production. Au-delà de ce qui se passe au niveau de la production nationale, je peux permettre au monde entier de pouvoir être autosuffisant au niveau alimentaire. D’ailleurs, l’Ukraine a décidé d’être productrice de blé.

Sur ce plan, il produit 20 millions de tonnes tous les ans. Il faut savoir que, ce n’est pas n’importe quel blé que l’on utilise pour produire du pain. Les meuniers peuvent le préciser. Il y’a des aspects techniques qui sont liés aux machines HT’’, a-t-il déclaré. ‘’ Il faut savoir qu’il y’a des règles, des éléments factuels qui sont utilisés pour la production de pain. A ce niveau, l’Union Européenne a des soucis. Le blé est exporté aux différents coins du monde, en général, c’est par bateau et quand un pays est en guerre ça pose problème, parce que, les expéditions sont bloquées », a ajouté Dr Malick Diop.

L’offre et la demande restent les lois qui conditionnent. Et depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, les demandes ont connu une augmentation tandis l’offre diminue et les prix ont augmenté. Les pays qui veulent s’approvisionner ont un problème d’approvisionnements. ‘’ C’est ça qui s’est posé au niveau mondial. Tous les pays ont eu un problème par rapport à ce phénomène. Vous avez vu récemment les quelques personnes qui ont réussi à parler avec le président de la Russie à distance’’, fait remarquer le DG de l’Asepex. Pour lui, ce que le président Macky Sall, en sa qualité de Président en exercice de l’Union africaine a réussi, est une prouesse exceptionnelle.

‘’ Le fait qu’il parvienne à discuter avec Poutine pour travailler ensemble afin de permettre les expéditions et que l’Afrique puisse s’approvisionner. C’est un élément important qui est diplomatique et économique », a-t-il reconnu le porte-parole de l’Afp. Qui note que les Sénégalais, comme partout ailleurs dans le monde, subissent et de plein fouet, les contrecoups combinés de la crise de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine.

Et ceci, malgré les innombrables efforts consentis par le Gouvernement pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages.