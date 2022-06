Drame à Pikine: Une jeune de fille de 5 ans volé

Une jeune fille de 5 ans et demain à peine a été kidnappé à Pikine au niveau du marché Zinc. Les parents demandent à toutes personnes qui l’aurait aperçu de le signaler et d’arrêté les coupables.

A quelques mois des élections, les cas de kidnapping refont surface au Sénégal sans que les autorités parviennent à prendre les mesures adéquates. En effet, une jeune de fille de moins de 3ans a été enlevé à Pikine Marché Zinc. Pour l’instant les parents ont porté plainte et et le police a ouvert une enquête. Nous y reviendrons avec plus de détails.