Drogue, Terrorisme… : Le général Moussa Fall sort l’artillerie lourde

Que les fauteurs de trouble et autres malfrats se le tiennent pour dit ! Le nouveau Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire tient comme à la prunelle de ses yeux au respect de l’ordre public. Dans son allocution lors de la cérémonie de son installation à la Caserne Samba Diéry Diallo, le remplaçant du général Jean Baptiste Tine dit d’emblée que « sans ordre républicain, il n’y a ni sécurité, ni liberté. Cet ordre, ce sont les forces de défense et de sécurité qui l’assurent. La gendarmerie fait partie intégrante de ces forces, chargée de veiller sur les institutions républicaines et la stabilité de l’Etat ».

Pour le boss de la maréchaussée, « l’effort final recherché, est le renforcement de la défense et le recul des violences, ainsi que des incivilités dans notre zone de responsabilité. Ainsi, tous les échelons opérationnels, devront-ils s’attaquer résolument aux violences urbaines et rurales, aux voleurs de bétail, à la coupe illicite de bois, à l’extrémisme violent à la criminalité transfrontalière et organisé, à la cybercriminalité, au trafic de drogue et darne à l’insécurité routière, mais aussi et surtout, concourir à faire de notre pays un sanctuaire à l’abris de la menace terroriste. Notre stratégie d’action répond aux attentes des populations et des autorités, à s’appuyer sur la prévention, l’anticipation, la détection et l’intervention »