Droits des femmes: 10 lauréats reçoivent un prix

Pour faire respecter les droits des femmes, le forum Génération d’égalité (FGE), les Ambassades du Canada, de France et ONU Femmes ont initié le prix de l’innovation en faveur de cette couche de la population. Ainsi, 10 lauréats(e) ont été primés à travers leurs initiatives dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais également de l’environnement, les technologies entre autres pour relever le défi de l’autonomisation des femmes.

Pour encourager l’autonomisation des femmes, le forum Génération d’égalité a initié le prix de l’innovation Droits des femmes et des filles Selon l’Ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, le forum sur la « génération-égalité » qui se tiendra le 30 juin à Paris sera un moment de plaidoyer en faveur de cette couche de la population. « Des initiatives très intéressantes ont été portées par des femmes dans différents secteurs à savoir la défense de l’environnement et du domaine économique.

Elles ont su promouvoir des valeurs mais également leurs droits pour l’égalité », dit-il. Et de poursuivre: « Le forum généralité-égalité reste une manière de dresser le bilan des 25années d’action de lutte des droits des femmes. Car, l’on note des reculs dans certains pays, il urge de réaffirmer nos objectifs collectifs qui se déclinent au quotidien et de manière individuelle, de l’ordre et de l’attitude de chacun d’entre nous dans sa vie et faute de quoi, on ne pourra pas y arriver ».

Pour la directrice régionale d’ONU Femmes en Afrique de l’Ouest et du centre, Oulimata Sarr, leur mission reste d’accompagner les lois sur la criminalisation du viol. « Nous avons besoin d’une coalition d’actions et de la participation de tous nous pour qu’ensemble nous puissions lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles », martèle-t-elle.

Le secrétaire du Ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Mame Ngor Diouf, de sa part, est d’avis que le forum « génération-égalité » prévu à Paris est un moment très important sur la réalisation des droits des femmes. « Il s’agit pour nous, au-delà de la dimension juridique, mais aussi politique en terme d’accompagnement de la participation des femmes au niveau des intenses de décisions à la faveur des lois sur la parité, de renforcer l’autonomisation économique des femmes », précise-t-il. Il a encouragé les lauréats qui ont été primés à travers leurs initiatives dans le cadre de la lutte contre les violences, l’environnement, les technologies entre autres pour relever le défis de l’autonomisation des femmes.