Droits TV : la Ligue 1 débarque sur Amazon

Les trois prochaines saisons de Ligue 1 seront diffusées sur Canal+ et Amazon. L’entreprise de commerce en ligne américaine a raflé 8 matchs de L1 par journée, tandis que la chaîne cryptée diffusera deux rencontres, et perd l’affiche du dimanche soir.

Cette fois, le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 a livré son épilogue. Après plusieurs mois de discussions, la Ligue de football professionnel (LFP) a trouvé ce vendredi un accord avec Canal+ et Amazon pour les trois prochaines saisons (2021 à 2024) pour un montant de 663 millions d’euros par an, annoncent L’Equipe et RMC. La semaine dernière, Canal+ et beIN Sports avaient proposé un peu plus de 500 M€ de fixe par an (+ 60 M€ de bonus). Un deal qui ne convenait pas à la LFP, puisque l’instance estime que les clubs ont besoin d’au minimum 600 M€ de fixe par an lors des trois prochaines saisons pour sortir de la crise. Finalement, la Ligue touchera un peu plus.

Amazon a chamboulé la donne ce vendredi en s’immisçant dans les négociations. L’entreprise américaine a accepté de payer 250 M€ par an pour 8 matchs de Ligue 1 par journée et 9 M€ pour 8 matchs de Ligue 2. De son côté, Canal+ versera 332 M€ par saison pour retransmettre deux matchs (samedi 21h et dimanche 17h). La chaîne cryptée perd donc la précieuse affiche du dimanche soir. Enfin, beIN Sports a accepté de débourser 30 M€ annuels pour la diffusion de deux matchs par journée de L2 et Free versera 42 M€ pour les droits mobiles.

Il s’agit donc d’un très net recul pour le championnat de France. Pour rappel, le dernier appel d’offres avait débouché sur un accord à 1,153 milliard d’euros annuels. Mediapro avait acquis une grande partie des droits TV pour 830 M€, mais cet accord a vite tourné au fiasco puisque le groupe sino-espagnol a fait faillite dès la première saison. De 2021 à 2024, la Ligue 1 sera donc valorisée moins chère que sur la période 2016-2020 (726,5 M€ par an), et n’atteint même pas le montant de la période… 2008-2012 (668 M€ par an).