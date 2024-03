DU PSE AU PLAN SONKO ÉMERGENT (PSE) ET AU PLAN D’ACTION PRÉSIDENTIEL AJUSTÉ ET ACCÉLÉRÉ (PAP2A)

Macky Sall aura agit à la fois sur l’émergence du Sénégal que sur celle de Sonko. Le parti « Les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a été créé en 2014, en même temps que le début de mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE), le référentiel de la politique économique du Sénégal. La trajectoire de Sonko et de son parti doit inspirer le nouveau gouvernement pour conduire le Sénégal vers l’émergence.

✍️Axe 1 : Transformation structurelle du viol en corruption de mineur et croissance du Pastef

L’axe 1 du vrai PSE c’est « transformation structurelle de l’économie et croissance ». Personne ne croyait à la véracité des accusations de viol contre Sonko, y compris ceux qui voulaient le liquider politiquement avant l’élection. A la fin, la justice a mis de côté ces accusations de viol en les requalifiant en « corruption de mineur »; une expression que beaucoup de sénégalais entendaient pour la première fois de leur vie dans l’architecture juridique et judiciaire de notre pays. Cela a fini par convaincre les plus sceptiques qu’il y avait juste de l’acharnement contre ce leader de l’opposition, d’autant plus qu’au même moment, celle qui est supposée avoir été violée multipliait les sorties médiatiques et n’avait pas du tout l’air d’une mineure.

Tout cela n’a fait qu’augmenter la cote de popularité de Sonko.

✍️ Axe 2 : Capital politique, protection militaire et détention durable

L’axe 2 du vrai PSE c’est « capital humain, protection sociale et développement durable ». Le capital sympathique de Sonko augmentant, le pouvoir a encerclé ou bunkerisé sa maison de la cité Keur Gorgui pendant plusieurs semaines avant de le mettre en détention sur une longue période. Son capital politique s’est accru avec cette « protection » militaire qui a débouché sur une détention durable. C’est le contraire de la protection sociale et du développement durable du PSE originel. Cette situation a davantage contribué à l’émergence de Sonko et de son parti. Son « projet » est alors porté par un plus grand nombre de sénégalais épris de justice et de respect de la dignité humaine.

✍️ Axe 3 : Gouvernance, institutions, Paix et sécurité

Ici on a le vrai intitulé de l’axe 3 du Plan Sénégal Émergent (PSE). Le pouvoir, se rendant compte qu’il n’a plus aucun moyen de reporter l’élection et que sa gouvernance est en train d’être décriée par le monde entier, décide de renoncer à l’apologie d’une crise institutionnelle imaginaire. C’est ainsi que Macky Sall décide de faire voter une loi d’amnistie sur les événements survenus entre 2021 et 2024, pour préserver la paix et la sécurité au Sénégal.

Dans la foulée, les détenus politiques sont libérés, y compris Sonko et Diomaye qui ont participé activement à la campagne électorale.

Sur ce coup, le PSE de Macky était bien aligné au Plan Sonko Emergent (PSE). C’est comme un plan d’action présidentiel ajusté et accéléré (PAP2A) qui rappelle le plan d’action prioritaire ajusté et accéléré (PAP2A) qui a été mis en place en 2021 pour relancer l’économie sénégalaise après la pandémie de Covid-19.

Le 24 Mars 2024, soit 3 ans après le début de l’acharnement contre Pastef en Mars 2021, ce qui devait arriver arriva, Bassirou Diomaye Faye choisi par Ousmane Sonko est aussi choisi par les sénégalais. Il devient le 5e Président du Sénégal. Ousmane Sonko est perçu comme un modèle d’endurance, de persévérance, de résilience et de générosité.

Ces événements se déroulent entre 11h et 12h, le lendemain de l’élection !

Pr Abou KANE

FASEG/UCAD