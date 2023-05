Economie: Abdou Karim Fofana inaugure le nouveau marché « Ndoumbé Diop » de Diourbel

Le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana, a procédé, mardi, à la réception des travaux de modernisation du marché Ndoumbé Diop de Diourbel, dont plusieurs cantines avaient été ravagées par un incendie en 2017.

Marché « Ndoumbé Diop » est le nom du nouveau marché de Diourbel. Il a été inauguré Mardi sous la présence du Maire de la ville de Diourbel et de la directrice du Programme de modernisation des marché du Sénégal. En effet, c’est un nouveau programme lancé par l’Etat du Sénégal dans le but de réfectionner les infrastructures publiques en voie de délabrement.

»Au lendemain d’un drame au niveau du marché de Diourbel, le chef de l’État avait donné des instructions fortes, pour la reconstruction de ce bloc, dans les meilleurs délais », a-t-il déclaré, lors de la cérémonie d’inauguration. Celle-ci a vu la présence, entre autres, du maire de la ville de Diourbel, Malick Fall, de la directrice du programme de modernisation et de gestion des marchés, Yaye Fatou Diagne, ainsi que celle de plusieurs délégués et commerçants du marché.

Lancés en 2018 pour un coût global de 500 millions de francs CFA, les travaux de réhabilitation de ce marché ont permis la réalisation de 118 cantines et 313 étales et infrastructures connexes, pour une capacité d’accueil de plus de 700 commerçants, a précisé le ministre du Commerce.

Selon lui, »cette infrastructure représente la première phase d’un ambitieux projet qui va aboutir à la modernisation totale du marché Ndoumbé Diop » Il a invité les commerçants à »relever le défi de l’entretien permanent des lieux afin de les rendre propres » et sécurisés.