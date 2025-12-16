Économie inclusive : La DER/FJ et la ville de Dakar main dans la main pour accompagner les marchands ambulants et les entrepreneurs

Accompagner durablement les marchands ambulants et contribuer à une économie dakaroise plus inclusive et mieux organisée : telle est la volonté partagée par la ville de Dakar et la DER/FJ.

Réunis ce lundi à la DER/FJ lors d’une séance de travail en présence de leurs équipes respectives, le maire de la ville de Dakar, Abass Fall, et le délégué général de la DER/FJ, Dr Aida Mbodji, ont décidé de fédérer leurs forces autour de trois axes prioritaires :

• l’accompagnement des marchands ambulants ;

• le soutien à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes de la capitale ;

• la structuration et la formalisation des activités économiques.

Afin de mieux organiser, structurer et intégrer les activités des marchands ambulants dans le tissu économique dakarois, tout en préservant le cadre de vie urbain, des sites de recasement seront identifiés et des aménagements adaptés mis en place.

Dans ce cadre, la DER/FJ a présenté à l’édile de la capitale un projet soutenu par des partenaires émiratis, susceptible d’apporter une réponse concrète et durable à cette problématique.

Cette démarche conjointe traduit une volonté forte de co-construire des solutions durables, en cohérence avec les priorités nationales et les attentes des populations de la Ville de Dakar.