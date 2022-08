Economie: Les coûts de production industrielle en repli de 0, 1 % en juillet (Ansd)

Les coûts de production industrielle hors égrenage de coton ont enregistré en juillet une baisse de 0, 1 %, comparativement à leurs niveaux du mois précédent, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). ‘’L’activité industrielle est marquée, en juillet 2022, par une diminution de 0,1% des prix de la production industrielle hors égrenage de coton, comparativement à ceux du mois précédent’’, rapporte notamment la structure.

Dans une note flash consacrée à l’indice des prix à la production industrielle, l’ANSD lie cette évolution au repli des prix des produits manufacturiers (-1,2%), en l’occurrence les produits chimiques (-6,7%) et ceux du raffinage et de la cokéfaction (-1,9%). En revanche, souligne le document, le mois de juillet a été vécu au rythme d’un renchérissement des produits des industries extractives (3,7%) et une stagnation des prix des produits des industries environnementales et de l’’’ électricité, eau et gaz’’.

L’ANSD relève qu’en variation annuelle, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton avaient bondi de 20,7% en juillet 2022, sous l’effet de l’appréciation des prix des produits manufacturiers (24,9%) et ceux des produits extractifs (17,5%). Sur les sept premiers mois de 2022, les prix des produits industriels se sont accrus de 24,2%, comparativement à leurs niveaux sur la même période de 2021’’, indique le document consulté par l’Agence de presse sénégalaise. Il signale que les prix de l’égrenage de coton avaient baissé de 4,7% en variation mensuelle et augmenté de 61, 8 % en rythme annuel.

Sur les sept premiers mois de 2022, ils se sont relevés de 45,8% comparativement à la même période de l’année précédente, fait savoir l’ANSD.