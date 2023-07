Economie: Quand des entreprises Sénégalaises agonisent, La Poste dans un trou de 86 milliards FCFA, DDD et Le Soleil dans une situation de risque élevé

La Poste replonge dans le gouffre financier avec un trou de 86,872 milliards FCFA pour un capital de 3,325 milliards FCFA. Sale temps à la Société nationale des Postes frappée par une crise financière sans précédent.

La Poste traverse une mauvaise passe financière. Avec une masse salariale de 20,8 milliards FCFA pour un effectif de 4088 agents alors qu’elle en dit en disposer normalement 1367 travailleurs, La Poste doit être restructurée pour continuer d’exister. Entre 2017 et 2021, les charges ont augmenté de 19%, passant de 27,052 à 32,163 milliards FCFA, soit un peu plus de 5 milliards FCFA.

Le Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle. (DPBEP) 2024-2026. fait ressortir un risque de niveau général pour les sociétés nationales. Les bons scores ont été réalisés par la Senelec, le Port de Dakar et la Sones. Concernant les sociétés à participation publique majoritaire, seuls Dakar Dem Dikk et Le Soleil sont dans une situation de risque élevé, du fait des déficits enregistrés sur plusieurs exercices (entrainant propres négatifs de plus de 27 milliards FCFA). Il est à relever, d’après le DPBEP que la situation de La Poste dont les capitaux propres se présentent à 86,872 milliards FCFA pour un capital de 3,325 milliards FCFA. (calculé sur la base des états financiers les plus récents notamment ceux de 2019).