Economie sociale et solidaire : Macky Sall plaide encore la suspension du service de la dette au Forum mondial de l’économie sociale et solidaire

Le chef de l’Etat, qui a présidé la cérémonie d’ouverture, pense que « l’économie solidaire doit également s’appliquer à l’échelle internationale pour permettre aux Etats de disposer de ressources additionnelles en appui à leurs efforts internes ».

Macky Sall a ainsi invité le forum a sensibilisé les pays et institutions partenaires sur les économies des pays en développement qu’il décrit comme structurellement faibles et déstabilisées par la crise.

Une invite formulée dans un contexte socio-économique marqué par les conséquences cumulées de la pandémie et de l’invasion en Ukraine.

Il a plaidé, en ce sens, pour des réponses innovantes et solidaires pour un monde plus juste et plus inclusif.

Entre autres, l’instauration et le maintien d’un dialogue constructif dans la mobilisation des moyens d’action au bénéfice des populations cibles.