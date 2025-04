EDUCATION: La Cosydep évalue Diomaye

Partager Facebook

La Cosydep a fait le bilan des réalisations de l’éducation sous le régime du président de la République Diomaye Faye après un an d’exercice de pouvoir. 2 avril 2024 – 2 avril 2025. Diomaye Diakhar Faye prêtait serment en tant que 5ème Président de la République du Sénégal. L’avènement du nouveau régime est survenu pendant que le secteur éducatif fait face à des défis persistants et récurrents listés par la Cosydep : environ 1 500 000 enfants encore hors école, 409 789 élèves du préscolaire et de l’élémentaire sans acte de naissance, un déficit de 48 696 salles de classe et de 4 527 enseignants pour l’année scolaire 2024-2025, en plus de 7 145 abris provisoires recensés à travers le territoire national.

Les nouvelles autorités ont manifesté, dès leur arrivée au pouvoir, la ferme volonté d’opérer des réformes profondes pour la transformation du secteur. Aujourd’hui, le régime qui boucle un an d’exercice au pouvoir aura vécu tous les grands moments d’une année scolaire à savoir la préparation d’une rentrée scolaire, le déroulement complet d’une année scolaire et l’organisation de tous les examens de fin d’année scolaire.

Le MEN a ainsi adopté une nouvelle vision matérialisée à travers le lancement de nouveaux concepts comme : « Société éducative », une société dont les différentes composantes collaborent à l’éducation des citoyens, chacune apportant sa contribution spécifique, unr nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHÉ) qui se justifie au regard des rôles et missions de l’école qui est un second lieu de socialisation après la famille. En tant que telle, elle joue un rôle crucial dans la transmission des valeurs, des normes sociales et la formation des jeunes.

Les nouvelles autorités ont aussi prôné, dès leur accession au pouvoir, des principes sur lesquels s’appuie leur vision. En réaction, les acteurs demandent la matérialisation des principes déclinés : le capital humain, érigé en première priorité, devrait bénéficier d’un fonds spécial, la concertation, promue en règle de gouvernance, commande de privilégier l’échange avec les partenaires avant de rendre publiques certaines décisions. Il y a aussi la digitalisation intégrale, annoncée comme réforme majeure, devrait permettre d’enclencher la modernisation du secteur et d’assurer la diligence dans la délivrance des actes relatifs à la gestion des enseignants et à l’état civil et le souverainisme, affirmé comme orientation politique, devrait considérer l’éducation comme un terreau fertile pour garantir la sécurité alimentaire, la santé pour tous, le financement endogène des demandes en éducation ; Sans oublier le triptyque ‘‘ Jub, Jubbal, Jubanti’’, adopté comme principe directeur, devrait permettre de corriger des injustices liées aux conditions d’accès, de maintien, d’inclusion, de performance, de sécurité, de salubrité et de protection des enfants mais aussi de renforcer les services publics (éducation publique, santé publique, transport public, habitat public, …).

Aucun changement structurel dans la dénomination des ministères et la répartition des services

La Cosydep constate pour le déplorer que le nouveau régime a reconduit les trois principaux ministères en charge de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur. Il faut saluer, cependant, le retour de l’Agence Nationale de la Case des Tout-Petits (ANCTP) au ministère de l’éducation nationale même si le souci de rationalisation devrait conduire à la

Un recrutement spécial de 2000 enseignants engagé

Le Sénégal connaît un déficit criant en enseignants, estimé cette année à 4 527 par les services du MEN. Pour y remédier, l’Etat a procédé à un recrutement de près de 4 000 enseignants par voie de concours (CREM). Un recrutement spécial de 2 000 enseignants, supposés disposer d’une expérience dans le métier, est engagé. A signaler que la COSYDEP avait évalué les besoins en enseignants à 35 000.

Un engagement à résorber les abris provisoires d’ici à 2029

Concernant les abris provisoires, le nouveau régime s’engage à les éradiquer d’ici à 2029. Toutefois, il convient d’indiquer que leur remplacement devrait être combiné avec la rationalisation et l’extension de la carte scolaire mais aussi la réhabilitation des infrastructures vétustes. Sur le plan pédagogique, il convient aussi de moderniser et de renforcer les supports et les équipements des écoles. Ces chantiers constituent les bases pour une école résiliente, intégrant le numérique et l’Intelligence Artificielle.

Des initiatives développées

La tenue de deux Conseils interministériels sur d’abord la préparation des examens et ensuite la rentrée 2024-2025. Si le Conseil interministériel sur la préparation des examens est une première à saluer, le Conseil interministériel sur la rentrée sans les partenaires sociaux en est, par contre, une autre à reconsidérer. La production d’une nouvelle Lettre de Politique Générale de Développement du Secteur de l’Education et de la Formation (LPGD-SEF 2025-2034) et d’un document d’orientation sur la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Education (NITHE).

L’introduction de l’anglais au préscolaire et à l’élémentaire. La décision d’introduire l’anglais à l’école élémentaire et au préscolaire, dès la rentrée scolaire d’octobre 2024, nécessitait une réflexion profonde. En effet, plusieurs langues sont déjà présentes dans le système avec des statuts différents : le français, l’arabe, les langues nationales à généraliser. L’ouverture des Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) à Sédhiou et à Kaffrine. Une innovation majeure mais l’absence d’une large concertation avec les acteurs limite sa portée, en plus d’un problème d’équité dans l’affectation des professeurs de sciences et de mathématiques au détriment des autres établissements.

Le lancement du New deal technologique horizon 2034 qui constitue la Stratégie Numérique du Sénégal. Cette initiative devrait viser la démocratisation du numérique et adresser, de manière exhaustive, les enjeux de l’utilisation de l’Intelligence Artificielle (IA). S’appuyant sur cet état des lieux, et les défis identifiés, ci-dessous formulé des perspectives sous formes de recommandations. Il s’agit de lancer le processus de transformation du système éducatif en opérant sa refonte, prenant en compte les langues nationales, les daraas, l’anglais et le numérique, de partager le plan de résorption des besoins en personnel enseignant, en équipement, en supports, en salles de classe en finalisant le programme d’urgence de mise à niveau des infrastructures scolaires et celui d’élargissement de la carte scolaire, avec des stratégies de prise en charge des enfants hors école et à besoins spéciaux. Mais aussi renforcer la résilience du secteur en se décidant à augmenter, de manière substantielle, le budget d’investissement qui permet de disposer d’écoles répondant aux normes d’hygiène et d’assainissement, de salubrité et de sécurité, entre autres recommandations.

G.E. NDIAYE