Education: Le écoles franco-arabes s’érigent en bouclier contre les dérives des jeunes

Le collectif des écoles franco-Arabes de la commune de Yeumbeul Sud a organisé sa 1ere Edition du colloque islamique hier dimanche 02 Janvier 2022 sur place public de Thierno Ndiaye , sur le thème quelle éducation pour la jeunesse ?

Créer en 2019 avec l’apparition de la covid-19, le collectif des écoles franco-arabes de yeumbeul sud sont sont constitue en bouclier pour faire face au nombreuses dérives qui sévissent dans le milieu scolaire et l’éducation des jeunes d’où la « crise des valeurs, morales, le refus de l’autorité etc. ». Ce colloque Islamique, est le premier acte notoire posé depuis la mise en place du collectif qui se positionne ainsi dans le but d’accompagner les autorités, d’indexer les parents dans leur rôle de premier éducateur et attirer l’attention des jeunes sur les attitudes à adopter face à ce monde ou tout est chambouler, explique Bassirou Sané président du collectif

Il soutient « la revalorisation de l’enseignement franco-arabes est la cause première de notre combat est, pour une meilleur considération des Daaras , notre objectif est de barrer la routes a ces dérives qui prennent de l’ampleur dans la milieu scolaire qui fait que les élèves n’ont plus de respect à l’endroit de leur professeurs ni de l’outil éducatif « cahier ou livre » avec la vidéo des élèves au Cem de Hann » font des actes ignobles pour fêter le début des vacances.

A cette effet , le collectif se dresse une feuille de route axer sur la sensibilisation et la formation d’où l’importance de ce colloque pour les jeunes et les parents sur le situation actuelle de l’éducation de base dans le pays qui commence à se faire rare . Sur ce le collectif des écoles franco-arabes de Yeumbeul sud mettent en garde les acteurs politiques et les autorité en cette veille des élections locales à « ne pas prendre les jeunes en otage et les utiliser a des fin seulement politique et les appellent à aller en élection dans un climat le plus apaisant possible dans la transparence et que le meilleur gagne mais souligne toutefois que les projets des lois votés doivent faire l’unanimité et que pour rien au monde qu’il n’acceptera pas des lois qui sont en déphasage avec nos croyance religieux que sont l’Islam » a martelé Bassirou Sané le président du collectif pour montrer leur niet catégorique contre la promotion de tout acte contre nature