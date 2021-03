EDUCATION : L’école sénégalaise sera hors circuit pendant Une semaine à partir du Lundi 08 Mars 2021

Le gouvernement a annoncé une suspension des cours, du lundi 8 mars au samedi 13 mars, dans les établissements publics et privés d’enseignement général, technique et professionnel.

La décision concerne les cycles préscolaire, élémentaire, moyen et secondaire se trouvant dans ‘’l’étendue du territoire national’’, selon un communiqué des ministères chargés de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Cette mesure a été prise ‘’dans le souci de protéger les élèves, les enseignants et l’administration scolaire des manifestations accompagnées de scènes de violence, qui ont fortement perturbé le déroulement des enseignements et apprentissages’’ durant cette semaine. ‘’Les ministres de l’Education nationale et de la Formation professionnelle recommandent fortement aux parents d’élèves de garder un œil vigilant sur les enfants, afin de les préserver des risques de dérives d’éventuelles manifestations’’, ajoute le communiqué.