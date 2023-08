Effectivité de l’augmentation des salaires: L’intersyndicale des collectivités territoriales en grève de 4 jours à partir de mardi

L’administration locale risque d’être perturbée à partir du début de la semaine. Et pour cause, l’intersyndicale des collectivités territoriales a décrété une grève de 4 jours pour réclamer l’effectivité de l’augmentation des salaires pour les travailleurs.

L’intersyndicale des travailleurs des collectivités locales avait obtenu gain de cause après moult perturbations dans l’administration locale en réclamant une augmentation des salaires. Chose qui a été faite par les autorités. Cependant, ces syndicalistes renseignent que le percepteur de Pikine, a envoyé une correspondance à certains maires qui avaient déjà commencé à procéder au paiement dont l’objet est intitulé : remboursement de trop perçu sur salaire. Ce qui fait réagir les travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal face à la presse.

Selon leur secrétaire général, Moussa Cissokho, l’intersyndicale s’oppose de pied ferme à cette forfaiture et aux menaces du percepteur de Pikine, qui en sa qualité de payeur, devrait totalement endosser sa responsabilité de contrôle a priori auquel il a manqué avant de procéder au paiement. « Pour notre part, les sommes déjà perçues par les travailleurs ne relèvent pas d’une erreur de calcul, mais plutôt d’une circulaire du gouvernement de la république qui se conforme à la décision du Président de la République.

Par ailleurs, au moment où le CNFPLF est en phase de finalisation du recensement des effectifs pour paiement afin de se conformer à la loi et attester de la légitimité de ce droit des travailleurs, il nous paraît très maladroit de revenir sur un acte avec comme conséquence, un réchauffement du climat social sur l’ensemble du pays », regrettent ces syndicalistes. Ainsi, ils ont décidé d’aller en grève de 4 jours à partir de mardi prochain. « Cette grève est renouvelée à toute fin utile jusqu’à satisfaction de ce droit légitime », tonne M. Cissokho. Il appelle ses camarades à se mobiliser pour réclamer leurs droits. « Nous avons opté pour une accalmie dans le secteur des collectivités territoriales et observé le deuil de l’illustre disparu pour permettre aux autorités de trouver une issue heureuse au paiement généralisé des augmentations de salaires légitimement réclamées par les travailleurs des collectivités territoriales, on se rend compte à l’évidence que le processus de régularisation tire en longueur au point de semer le doute dans les esprits », se désole-t-il.

Et de poursuivre: « L’intersyndicale a décidé de siffler la fin de la récréation, car les travailleurs, dans leur écrasante majorité sont déterminés à en découdre pour que leurs droits soient respectés. Les travailleurs des collectivités territoriales n’accepteront plus d’être les agneaux du sacrifice, et demandent l’accompagnement de l’Etat aux collectivités pour l’effectivité du paiement de ces augmentations ». Ils attendent en outre des mesures comme l’adoption définitive des organigrammes types permettant d’arrêter les recrutements abusifs et politiciens dans les collectivités territoriales qui, avec leur faible budget, peinent déjà à réaliser des investissements collectifs au niveau de leurs territoires respectifs.

NGOYA NDIAYE