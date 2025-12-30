Efficacité de l’administration territoriale : Un plan stratégique pour 2025-2029 mis en place

Partager Facebook

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, a présidé la cérémonie de validation du Plan stratégique de développement de l’administration territoriale 2025-2029. Ce document, fruit d’un travail collaboratif, vise à moderniser et à renforcer l’efficacité de l’administration territoriale.

Selon Me Bamba Cissé, ce plan est plus qu’un simple document de planification, c’est un outil de transformation qui permettra à l’administration de mieux répondre aux besoins des citoyens. Il a souligné l’importance d’une administration moderne, performante et proche des populations, alignée sur les objectifs de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Le ministre s’est engagé à mettre en œuvre ce plan avec rigueur et détermination, avec un suivi régulier pour garantir son succès. Le gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a salué l’approche participative qui a présidé à l’élaboration de ce plan, axé sur l’amélioration des services publics et la confiance des citoyens.

Publié par EL HADJI MODY DIOP