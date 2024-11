Égypte : Un naufrage s’est produit en mer Rouge

Partager Facebook

Au moins 17 personnes sont portées disparues après le naufrage d’un yacht de tourisme dans la mer Rouge, suite à des avertissements concernant une mer agitée, ont déclaré lundi des responsables égyptiens.

Le gouverneur de la région de la mer Rouge, Amr Hanafy, a déclaré que les sauveteurs avaient sauvé 28 personnes du bateau au sud de la ville côtière de Marsa Alam, et que certaines d’entre elles avaient été héliportées pour recevoir un traitement médical. M. Hanafy a précisé que 31 touristes de diverses nationalités se trouvaient à bord, ainsi que 14 membres d’équipage. Le gouvernorat a été informé peu avant l’aube lundi d’un appel de détresse lancé depuis le yacht, qui avait quitté Marsa Alam pour un voyage de cinq jours.

La cause du naufrage de ce bateau à moteur à quatre ponts et à coque en bois n’a pas été précisée dans l’immédiat. Samedi, l’autorité météorologique égyptienne a mis en garde contre les turbulences et les fortes vagues en mer Rouge et a déconseillé toute activité maritime dimanche et lundi.

L’armée égyptienne coordonne les opérations de sauvetage avec le gouvernorat. De nombreuses compagnies touristiques ont interrompu ou limité les voyages sur la mer Rouge en raison des dangers liés aux conflits dans la région.