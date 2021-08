El Hadji Diouf: De pourfendeur à flagorneur !

Elle est lointaine, l’époque où El Hadji Diouf avait la critique acerbe contre Aliou Cissé et sa moindre sortie contre le coach des Lions était une espèce de diagnostic froid contre ce dernier. Le « Bad Boy » du foot sénégalais est devenu ce griot qui chante à hue et à dia les louanges de notre « Gareth Southgate » national Il est, en effet, passé de détracteur à homme de cour. “Nagni bayi Aliou mou liguey…”, déclame Diouf. Pour le double Ballon d’Or, « les critiques sur Aliou Cissé et sa gestion de l’équipe ne servent à rien. Pour lui, l’essentiel est de s’unir autour du coach afin d’atteindre l’objectif en février 2022. »

El Hadji Diouf s’est forgé sans nul doute une personnalité flagorneuse. Il a maîtrisé l’enseignement de la fable «La cour du lion» de Jean de La Fontaine: «Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire, ni fade adulateur, ni parleur trop sincère…» Mais celui qui, aujourd’hui, a intégré le staff des Lions, s’est déjà fait sa religion: «il ne faut pas cracher dans l’assiette où on a mangé».

Comme les hommes politiques, certes pas tous, Diouf « appelé à la mangeoire » ou au gré des compromissions avec le pouvoir, a vite fait de retourner leur veste.

NB : Dans les cérémonies religieuses, le thuriféraire porte l’encensoir. Dans le civil, sa langue. C’est le flagorneur. Toujours une question de parfums ou de mauvaises odeurs.

M.BA