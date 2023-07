El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué) étrille les responsables APR de Kaolack et adoube Idy…

Invité de l’émission « Xéw Xéw Bi » su la radio locale Al Fayda (Médina Baye Niass), El Hadji Malick Guèye n’a pas mâché ses mots pour parler de la situation politique au niveau de son fief de Kaolack. A en croire le leader du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal »: »A Kaolack,le Président y déploie beaucoup de moyens et promeut de nombreuses personnes mais, malheureusement, elles ne sont pas à la hauteur. Ce gens-là qui font la grande gueule le trompent et n’ont aucune base politique digne de ce nom . Ils sont des incapables car ayant perdu aussi bien les élections locales que les législatives. Trêve d’activisme ! « , a déclaré le Conseiller spécial du Président Macky. Et l’ancien député libéral, de lancer une invite: » Dans le Saloum, il nous faut aller vers de nouveaux paradigmes pour changer la donne. Ceux qui sont là sont la véritable source des malheurs qui assaillent les populations. Sur ce, il est impératif de mettre en orbite les vrais fils de Koungheul, les Saloum Saloum authentiques. Le Président Macky doit être plus regardant à ce point . »

Au cours de cette sortie, El Hadji Malick Guèye est aussi revenu sur les relations entre le Président Macky et Idrissa Seck: » Le Président Macky et Idrissa Seck sont des gentlemen. Ils viennent de nous montrer la voie. On ne peut pas continuer à entretenir des animosités pour le pouvoir. A part Macky, Idy est le plus bien placé pour conduire les destinées de notre pays. Il est sincère, loyal, compétent et toujours prêt à servir notre chère République « , dira-t-il.