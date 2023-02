El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué): »Je félicite la jeunesse d’avoir très tôt compris la manipulation de Sonko… »

El Hadji Malick Guèye donne son impression sur le procès Ousmane Sonko/ Mambaye Niang. A en croire le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall, la jeunesse sénégalaise a compris très le jeu manipulatoire du leader du Pastef en le snobant, ce matin, au tribunal : » Je félicite la jeunesse de notre pays d’avoir très tôt compris la manipulation dont fait montre Ousmane Sonko. Elle refuse de jouer le jeu de cet homme qui n’a que l’insulte et l’injure à la bouche », a dit l’ancien député libéral. El Hadji Malick Guèye de lui lancer des piques: »Ousmane Sonko ne connaît que le langage de la violence. Brûler le Sénégal et détruire nos croyances musulmanes, c’est sa préoccupation de tous les jours. Il agit sous la dictée, comme j’ai eu à le souligner, de lobbies salafistes. Mais, qu’il sache que l’Etat ne fléchira pas. On n’acceptera pas qu’on annihile les nombreux efforts consentis par le Président de la République Macky Sall pour tirer notre chère nation vers l’émergence socio-économique. «

