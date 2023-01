El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué): »Mimi est une dame ingrate et sans valeur

El Hadji Malick Guèye a réagi aux premières heures après le face-à-face de Aminata Touré dite Mimi. Le Conseiller spécial du Président Macky n’a pas fait cadeau à l’ancienne cheftaine du gouvernement. A l’en croire: » Aminata Touré , c’est une dame ingrate et sans valeur. C’est le Président de la République Macky Sall qui l’a sortie de l’ombre et l’a responsabilisée à différents niveaux et des années durant. Elle a été à toutes les stations grâce au Chef de l’Etat. Elle devrait avoir honte et faire profil bas au lieu d’essayer de lui jeter l’anathème », a dit le leader du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal ». El Hadji Malick Guèye de minimiser son électorat: »Mimi sait qu’elle ne pèse rien. Elle n’est là que pour amuser la galerie. Cette femme n’a jamais pu gagner, ne serait-ce, son propre bureau de vote ni à Grand-Yoff, ni à Kaolack. Elle n’a été d’aucune utilité pour personne.

El Hadji Malick Guèye a aussi invité les jeunes à ne pas se laisser embrigader par le leader du Pastef: »Sonko est un va-t-en-guerre. Il ne connaît que le langage de la violence. Je demande aux jeunes de ne pas suivre dans son désir morbide de brûler le pays. Aujourd’hui, le Président Macky nourrit beaucoup d’ambition pour elle ».