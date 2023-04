El Hadji Malick Guèye s’en prend aux faucons de l’APR/BBY et prêche pour les retrouvailles de la famille libérale

« Il ya des gens qui travaillent à la perte du pouvoir en place. Ils sont grassement nourris par le Président Macky mais qui ne font rien pour l’aider. Voilà qu’ils veulent le mettre en mal avec Idrissa Seck. Ces faucons et maîtres chanteurs sont avertis ». Voilà la substance de la déclaration de El Hadji Malick Guèye, ancien député libéral originaire de Lat Mingué. A en croire toujours le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall : »Le Président Macky est un travailleur et son bilan élogieux est incontestable. Ce qu’il a fait , aucun chef d’Etat ne l’a jamais fait ici, au Sénégal. Il est plus qu’une chance. Ceux qui cherchent,aujourd’hui, à le mettre en mal avec Idrissa Seck ne sont que de fumistes de première catégorie. Ce duo peut apporter beaucoup à notre pays. » Et l’ex-Président de la fédération départementale PDS de Kaolack de plaider la retrouvaille de la grande famille libérale: »Et Macky Sall et Idrissa Seck, ils sont tous de dignes fils héritiers de Me Abdoulaye Wade. N’est-ce pas lui qui disait que moi et Idy, nous sommes comme une paire de ciseaux ? N’est-ce pas lui qui disait encore de Macky qu’il est le plus succulent des mélons que j’ai goutés ? (Littéralement : « mo gueuneu saf’ si khaall yi ma moss »). Ce dernier a toujours souhaité que sa famille reste au pouvoir jusqu’à 50 ans. Ce vœu si cher au Pape du « Sopi » doit être matérialisé par un rapprochement de tous ceux qui ont cru à ses idéaux. J’invite tout le monde à resserrer les rangs pour rendre concret ce rêve si cher à Me Wade », souhaite El Hadji Malick Guèye qui considère qu’Idy est un homme modèle: »Quoiqu’on dit, Idrissa Seck, lui, est un homme incontournable, un modèle. Il est loyal et charismatique et toujours au service de notre République. Il a accepté de rejoindre la mouvance présidentielle dans un contexte particulier. Son amour pour le Sénégal est connu de tous. Il a l’étoffe pour diriger ce pays. Je ne vois pourquoi cet acharnement sur lui. Il faut que cette bande d’aigris arrête ».

L’ancien parlementaire libéral a aussi mis à profit la fin de ce mois saint de Ramadan pour adresser ses vœux de santé,de paix et réussite au Président Macky et à toute sa famille biologique et politique mais aussi à tout le peuple sénégalais.