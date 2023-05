El Hadji Malick Guèye: »Babacar Gaye doit se taire car Idy est de loin son égal… »

Après sa sortie virulente contre le Président du parti Rewmi, Idrissa Seck, Babacar Gaye s’attire les foudres de El Hadji Malick Guèye. L’ancien député libéral originaire de Lat Mingué n’a pas mis de gants pour l’envoyer à Canossa: »

Babacar Gaye doit être le dernier à parler et le premier à se taire. Il est un grand inconnu et n’a aucun charisme. C’est une girouette car personne ne sait son appartenance politique. Il doit alors se taire car Idrissa seck est de loin son égal », lance le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall. El Hadji Malick Guèye, de renchérir: »Il est parmi les traîtres du Président Wade. Il a lâché Oumar Sarr pour des raisons bassement matérialistes. Il est un contre-exemple pour la jeunesse. Cet homme sans base politique doit avoir raison garder. »

Le Président du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal »,dira au finish: »Idrissa Seck a déjà fait les preuves de sa compétence. Le Président Wade a reconnu sa capacité. Entre lui et le Président Macky, c’est des relations sincères. Ils étaient ensemble pour « sauver » Le Sénégal des forces obscures en 2019. Cet homme qui avait initié la grande marche bleue ayant abouti à la victoire du Pape du « Sopi » en 2000 n’a vraiment pas de leçon à recevoir de cet énergumène de la trempe de Babacar Gaye », embraie-t-il.