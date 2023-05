Elargissement et aménagement de l’ancienne route de Rufisque : Les travaux vont durer 24 mois à hauteur de 74 milliards F Cfa

Le Gouverneur de Dakar a présidé le comité régional de développement (CRD) sur le projet d’élargissement et d’aménagement de l’ancienne route de Rufisque (CYRNOS-SEVEN UP). Les travaux dudit projet financé à hauteur de 74 milliards F Cfa vont durer 24 mois avec deux autoponts pour désengorger cette partie de la capitale.

L’ancienne route de Rufisque allant de CYRNOS à SEVEN UP va être aménagé et élargi pour une émaillure fluidité de la circulation à Dakar. Le Gouverneur de Dakar a présidé le comité régional de développement (CRD) sur ledit projet. Selon Al Hassan Sall, entrer à Dakar relève d’un parcours du combattant. « Il y a chaque jour des récriminations sur les embouteillages et ce genre de projet va apporter la réponse à savoir la réalisation d’ouvrages de qualité hautement structurant qui sera mis à la dispositif des populations et usagers. Nous sommes à l’étape présentation mais également de préparation et nous allons sous peu à la libération d’emprise et c’est l’occasion d’appeler tout le monde de coopérer pour que cette libération se fasse dans les délais afin de permettre le démarrage des travaux pour 24 mois pour la livraison », dit-il.

En ce qui concerne les dispositions prises pour le démarrage effectif des travaux, il s’agit du recensement sur la base des lieux pour savoir les impactés, prendre des mesures pour dédommager les impactés. « Il y aura après la récompense, ce qui n’est pas évident à Dakar mais ce sera dans les délais. Mais, une évaluation effective sera faite après le recensement. Et savoir le montant à débourser pour les impactés. Le paiement sera fait par l’entreprise en charge des travaux », rassure-t-il. Pour le coordinateur du projet, Dr El Hadj Léye Guéye, les objectifs dudit projet sont d’améliorer les conditions de trafic et de sécurité des zones traversées, réduire de manière significative les coûts des transports, permettre une réduction de la pauvreté et améliorer les transports en commun.

Sur cette liste, il y ajoute la facilitation de l’accès au port et à la ville de Dakar, améliorer la desserte de l’une des principales zones industrielles de la capitale, trouver une solution aux problèmes liés à l’assainissement, créer des emplois directs et indirects et améliorer la sécurité par l’éclairage. «Le coût global du projet est de 74 milliards Fcfa pour une durée de 24 mois », dit-il. Selon Gora Khouma de l’union des routiers, le gouvernement par ce projet répond à leurs préoccupations en mettant à la disposition des sénégalais la route de Cyrnos-Seven up sur deux fois deux voies. «Cette route est toujours empruntée par les camions circulent provenant du Port aux industries de Dakar. Elle sera bloquée pour la construction avec une levée de main sur la circulation. Nous avons une satisfaction totale sur le projet car le port est le poumon de l’économie sénégalaise.

Les populations de la banlieue passent par cette route de Yarakh. Cela va soulager les populations », dit-il. De son avis, c’est une autre voie pour désengorger la capitale. « Il faudra accélérer le processus pour le démarrage des travaux. Des déviations seront faites en ce sens pour la circulation des véhicules », se réjouit-il.

NGOYA NDIAYE