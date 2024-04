Élection de Bassirou Diomaye Faye : Bachir Diawara apporte des précisions sur des rumeurs sur le PDS.

Partager Facebook

La victoire du nouveau président élu Bassirou Diomaye Faye ouvre une nouvelle page de la vie politique et démocratique au Sénégal. En plus d’avoir largement dominé dans les urnes avec 54,28 % des suffrages, Bassirou Diomaye Faye est le premier opposant sénégalais à réaliser une alternance dès le premier tour. Une victoire dont le nom du PDS est mentionné dans un contexte où on parlait de rupture.

Le PDS a soutenu sans conditions la coalition Diomaye pour la rupture , la Justice et l’équité sociale , le Progrès Social et économique. Par conséquent , toutes autres spéculations autour de la participation ou pas de notre Parti dans le Gouvernement est Hors saison a fait savoir Bachir Diawara.

Selon lui, le PDS reste attaché à sa Ligne et ses Principes . ( aucun nuage entre nous et les alliés sur la question ) de Son expérience et de son parcours , le PDS ne manquera pas d’apporter sa contribution sur d’autres questions stratégiques .

Rappelons qu’après avoir entretenu le flou sur le soutien à apporter à l’un des candidats de l’élection présidentielle, le Pds avait fait savoir sa position en portant son choix sur la Coalition «Diomaye Président». D’ailleurs le Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds), Abdoulaye Wade avait désigné, lundi dernier, son nouveau porte-parole de son parti. Il s’agit de Bachir Diawara