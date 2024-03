Election Présidentielle 2024: Déthié Fall valide le 24 mars et se dit « prêt »

Partager Facebook

Des candidats à la présidentielle retrouvent le sourire mais entament déjà la grande bataille. C’est le cas de Déthié Fall qui lors d’une rencontre avec la presse a démontré tout son engagement pour se jeter à l’eau. Il valide la date du 24 mars. Le député de Taxawu Sanou Dione a quant ’à lui salué le travail des 7 sages qui ont « redoré le blason de la justice. »

Le leader du Prp en l’occurrence Déthié Fall a décidé de chausser des godasses pour jouer le match du 24 mars. Ce dernier lors d’une conférence de presse se dit « prêt » et n’a pas manqué de dérouler son programme en vue de se faire élire.

Avec la décision prise par Macky Sall de convoquer le corps électoral au 24 mars, jour du scrutin, nombreux sont les candidats qui semblent pousser un ouf de soulagement. C’est le cas pour Déthié Fall leader du Prp et qui compte bien ménager aucun effort en vue d’être de pleins pieds dans la campagne. Malgré l’étape du dialogue national dont les conclusions ont été rejetées par le conseil constitutionnel, puis la dissolution du gouvernement, le Prp ne s’est pas fait attendre. Pour Déthié Fall, il est temps que de saluer le courage des 7 sages. Ainsi, les pendules remises à l’heure, le candidat à la présidentielle a demandé aux jeunes de se préparer. « Que cela soit le 24 mars ou le 31mars, nous sommes déjà prêts. Je rappelle, que le 31 mars coïncide avec les fêtes de paques », a-t-il dit. .

Ainsi, dès ce dimanche, il sera sur le terrain politique. « Je ferai le tour du pays et peut être la diaspora pour leur présenter notre programme. Que les jeunes comme les femmes aillent retirer leur carte d’électeur. Je note aussi que tout ce temps perdu pouvait être mis à profit et être évité », a-t-il fait savoir.

Sanou Dione député : Le conseil constitutionnel a sauvé ce pays

Dans cette cohorte de réactions, figure celle du député Sanou Dione de Taxawu Sénégal. Ce dernier a salué la posture des 7 sages du Conseil constitutionnel. Pour lui, cette décision dudit conseil est un facteur de soulagement et a redoré le blason de la justice. « On ne s’attendait pas à mieux que ça. J’ai entendu le juge Dème qui disait le pourquoi il avait démissionné ? C’est parce que la justice avait démissionné mais je pense que qu’aujourd’hui, il est fier de retourner à la justice car elle a été accueilli avec soulagement cette décision. Cela prouve que ce pays est un grand pays et au niveau de Taxawu, nous avons accueilli cette décision avec joie et fierté », a témoigné Sanou Dione.

Ce dernier a lancé un message aux jeunes. « Le programme est déjà ficelé et nous allons gagner car tout le monde sera investi pour la bataille car l’heure est à la recherche des voix », a-t-il annoncé.

MOMAR CISSE