Election Présidentielle : L’invitation de Khalifa Sall à la jeunesse de Taxawu Sénégal

Selon le président Khalifa Sall, qui a pris part à une « belle » rencontre d’échanges avec la Jeunesse Taxawu Sénégal « La jeunesse, fer de lance de notre plateforme, a un rôle essentiel à jouer dans la mobilisation des citoyens et la sécurisation du processus électoral. » C’est à ce sens que dira le leader de Taxawu Sénégal, « Je vous exhorte à densifier la sensibilisation sur les enjeux de la prochaine élection présidentielle et à promouvoir les idées politiques de Taxawu Senegaal gages d’une société démocratique et inclusive ».