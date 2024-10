Élections Législatives 2024: VISION BOKK SENEGAL de Mamadou Aw soutien Pastef

Partager Facebook

En cette veille de joutes électorales capitales pour notre démocratie, nous nous adressons à nos concitoyens pour décliner notre position sur les questions sociopolitiques et économiques de l’heure.

D’emblée, nos pensées vont à l’endroit de nos concitoyens victimes des manifestations diluviennes survenues dernièrement. Bien que saluant les actes tangibles de sécurisation déployés par les autorités, nous les encourageons à davantage d’efforts et de sollicitude à l’endroit de nos compatriotes sinistrés.

L’actualité politique est bien sûr dominée par le lancement du nouveau référentiel des politiques publiques du Sénégal : Sénégal2050. Il a été précédé par la conférence publique du premier-ministre Ousmane SONKO du 26 septembre 2024 sur l’états de nos finances publiques.

A ce jour, les sénégalais valsent entre le maquillage des chiffres de la gestion héritée et l’accusation d’acharnements émanant des ex-dirigeants. Des postures qui ne militent pas à éclairer les contribuables sénégalais sur l’utilisation de leurs deniers. Nos opinions sur ces questions de la plus grande importance pour le pays ont été clairement exprimées à travers toutes les tribunes qui nous sont propres et dans celles où invitations nous ont été faites.

Notre dogme sociopolitique met en avant l’éthique dans la bonne gouvernance, seule capable de nous garantir l’abondance et la stabilité.

Cette idéologie a toujours été au cœur de nos combats citoyens et politiques. Et c’est pourquoi, le crédo des actuels gouvernants « Jub, Jubeul, Jubanti » trouve en nous un écho favorable.

Notre participation à des rendez-vous électoraux ne date pas d’aujourd’hui. En 2022, notre candidature aux élections locales a été déterminante sur le changement à la tête de la mairie de Golf Sud.

La même année, notre participation aux élections législatives a été déterminante dans la cohabitation à l’assemblée nationale. Aujourd’hui, nous continuons cet engagement politique à travers le mouvement « VISION BOK SENEGAL » qui véhicule notre vision sociétale et nos convictions politiques. Notre analyse lucide des 7 mois de gestion du pays par le nouveau régime nous a permis de déceler des convergences idéologiques et programmatiques fortes. Aussi, après une large concertation avec nos camarades, sympathisants, compagnons et amis, mandat nous a été donné de déclarer la participation de Vision Bokk Sénégal (VBS) aux législatives. Vision Bokk Sénégal (VBS) va battre campagne aux côtés de PASTEF et invite les populations locales, les sénégalais d’ici et ceux de la diaspora à voter massivement le 17 novembre pour la liste PASTEF dont Ousmane SONKO est la tête d’affiche.

Le président

Mamadou Aw