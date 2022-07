Législatives : L’alerte d’Abdoul Mbaye

A quelques jours des élections législatives, le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) n’a pas manqué de lancer un alerte depuis son compte tweeter pour inviter les mandataires et représentants d’être très vigilant et d’être en place le jour du vote.

Au Sénégal, c’est la dernière ligne droite dans la campagne avant les élections législatives du 31 juillet. Les candidats parcourent le pays afin de convaincre les électeurs. Emploi, vie chère, relance économique… les promesses s’adressent notamment aux jeunes qui représentent 75 % de la population. Face à une plénitude de demandes, le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail a lancé un message aux Sénégalais. « Citoyens, bientôt le jour le plus important, celui du vote, mais surtout de sa sécurisation. Mandataires et représentants soyez en place et vigilants. Refusez toute anomalie« , a écrit Abdoul Mbaye.

Ce 10 juillet a marqué le coup d’envoi de la campagne officielle pour les élections législatives. Huit listes sont en lice pour le scrutin fixé au 31 juillet. 165 sièges de députés seront en jeu. Les candidats ont donc désormais moins d’une semaine pour convaincre, après une période de pré-campagne très houleuse.