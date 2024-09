Elections Législatives anticipées: Le calendrier électoral dévoilé

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le Directeur général des Élections a rendu public le calendrier relatif aux prochaines élections législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024. Ce document, adressé aux partis politiques souhaitant participer aux élections, fixe les principales dates et étapes du processus électoral.

« Le dépôt matériel des dossiers de candidatures est prévu pour les journées du samedi 28 et dimanche 29 septembre, et l’examen de ces dossiers par la Commission se déroulera du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre. Les déclarations de candidatures retenues seront publiées au plus tard le lundi 7 octobre », lit-on sur le communiqué. D’ailleurs l’institution de la Commission de Réception des Dossiers de Déclarations de Candidatures devra être établie au plus tard le 23 septembre, suivie par le début des travaux de cette commission dès le 24 septembre. Il sera suivi du tirage au sort pour déterminer l’ordre de passage des candidats devant la commission aura lieu le jeudi 26 septembre 2024.

L’institution des Commissions de distribution des cartes d’électeur est programmée pour le samedi 12 octobre. Quant à la publication de la carte électorale, elle aura lieu le jeudi 17 octobre. Les plénipotentiaires devront être désignés entre le jeudi 10 et le samedi 12 octobre, et l’identité des représentants des listes de candidats dans les bureaux de vote devra être notifiée d’ici le mardi 22 octobre. L’arrêté portant nomination des membres des bureaux de vote est fixé au lundi 28 octobre. Ainsi « la campagne électorale démarrera le dimanche 27 octobre. La notification des noms des représentants de listes de candidats auprès des Commissions Départementales de Recensement des Votes (CDRV) et de la Commission Nationale de Recensement des Votes (CNRV) devra être effectuée le samedi 2 novembre », selon le document.

La clôture de la campagne électorale est fixée au vendredi 15 novembre à minuit, tandis que la distribution des cartes d’électeurs se poursuivra jusqu’au samedi 16 novembre à minuit, aussi bien au niveau national qu’à l’étranger.

Les premiers résultats départementaux seront publiés le mardi 19 novembre à minuit, et ceux à l’étranger seront communiqués le mercredi 20 novembre à midi. Les résultats finaux, publiés par la Commission nationale de recensement des votes, devront être disponibles au plus tard le vendredi 22 novembre à minuit.

MOMAR CISSE