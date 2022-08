Elections Législatives: Benno perd encore à Mbacké, Wallu prend sa revanche

La coalition Benno Bokk Yakaar n’a pas pu résister à l’ouragan de l’inter-coalition de l’opposition d’après les premiers résultats qui dessinent une défaite de la coalition Benno Book Yakaar dans le département de Mbacké.

Abdou Mbacké Ndao investi sur la liste départementale de Wallu à Mbacké a pris sa revanche sur son tombeur à la mairie de Mbacké, Gallo Bâ. Comme Touba, les premières tendances des élections législatives dans la commune de Mbacké sont favorables à Wallu.

Hier, l’ancien maire de cette commune avait fait une caravane dans les rues de Mbacké pour jubiler avec ses partisans. Il invite le président Macky Sall à démissionner. Il le conseille également à organiser des élections présidentielles.

Précisément selon les premiers résultats, c’est la coalition Wallu qui domine largement les élections à Touba suite aux dépouillements qui ont fini de se faire même si Benno résiste à Ndindy. Cette coalition semble perdre le contrôle à Ndame, Keur Niang et Université Baye Lahad où les écarts frisent la raclée allant à plus de 100 voix.

Au Bureau 41 de Ndame, Wallu a obtenu 186 voix et Benno 18. Au BV 57, Wallu s’en tire avec 174 voix contre 22 pour Bby. À Keur Niang, au niveau du bureau 05 , Wallu gagne avec 241. Benno arrive deuxième avec 35. À Mbacké et plus précisément à Darou Salam, les résultats sont aussi à l’avantage de Wallu. Au niveau du bureau 05, Wallu a obtenu 181 voix contre 44 pour la coalition présidentielle. Au bureau 03 , Yaw s’en est sortie avec 193 contre 70 pour Benno.

Ces premières tendances ne sont que provisoires mais, Benno Book Yakaar s’entête encore de rejeter les résultats issus de ce dépouillement.