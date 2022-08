Élections législatives : Entre polémiques et révélations, la guerre entre politiques

La polémique s’agrandit au niveau de l’opposition après la sortie du président de le CENA a sorti une réplique pour répondre à Déthié Fall qui avait saisi la Commission autonome électorale autonome (CENA), qui supervise et contrôle le scrutin, d’une lettre de réclamation pour s’opposer aux résultats issus des élections législatives.

Le président de la Commission nationale de recensement des votes a procédé à la proclamation des résultats issus des élections législatives ce Jeudi 4 août 2022.

A l’occasion le président de la Cena Doudou Ndir a tenu à apporter des précisions en guise de réponse à Déthié Fall :

Dans son allocution, , le président de la CENA informe avoir envoyé au préalable un courrier aux mandataires par courrier daté du jeudi 04 août 2022 et reçu à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) le même jour à 16 heures, dont l’objet est « saisine en réclamation », vous évoquez un refus opposé par le Président de la Commission Nationale de Recensement des Votes (CNRV) au mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi de contrôler les procès-verbaux ainsi que sa décision de procéder à la proclamation provisoire des résultats des élections législatives du 31 juillet 2022 le jeudi 04 août 2022 à 17 heures « avec précipitation » . Par ce même courrier, il informe que l’expéditeur demandait à la CENA d’enjoindre le président de la CNRV d’accéder à leur demande.

Dans une précision, ce dernier a évoqué l’article 13 du Code Electoral dont son interlocuteur faisait allusion et précisant que cette requête concerne non pas les magistrats de la CNRV mais plutôt les autorités administratives. Suivant le rapport de notre représentant dans cette commission, le Président de là CNRV et les deux magistrats y siégeant avaient déjà délibéré le 03 août 2022 à 18 heures et annoncé aux membres de la commission les résultats des élections législatives du 31 juillet 2022 des 46 départements nationaux et des 8 départements de l’étranger.

Pour rappel, le jeudi 04 août 2022, le président de la CNRV avait informé les membres de la CNRV (représentant de la CENA et mandataires des coalitions) qu’il procédera à la publication provisoire des résultats aux environs de 17 heures.