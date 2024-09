Elections Législatives: Le retour de Rose Wardini annoncé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A moins de deux mois de la tenue des élections législatives anticipées, Rose Wardini a fait une annonce pour se prononcer sur les prochaines échéances électorales mais aussi de revenir sur les nombreuses interpellations sur la position officielle de son Mouvement Citoyen « Sénégal Nouveau » . A cet effet, elle a lancé un défit et déclare avoir entendu l’engagement, la détermination, la confiance et la constance de tous les militants.

Notre mouvement, fidèle à ses principes et à son idéologie, vous le savez, n’a jamais quitté le terrain. Votre mobilisation permanente montre à quel point vous tenez à ce projet d’un « Sénégal Nouveau » que nous partageons. Et votre adhésion aux différents choix que j’ai toujours eus à faire le démontre à suffisance. Nous avons décidé de faire de la politique pour un « Sénégal nouveau », consolider nos actions de toujours.

Sénégal Nouveau est en train de dérouler depuis plusieurs mois, des activités dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’éducation. Et nous saluons l’adhésion massive des populations à ces projets. Nous avons opté d’être des partisans d’un Sénégal de progrès et de justice. Et c’est ce qui justifie notre choix de soutenir les politiques publiques définies par les autorités étatiques visant à améliorer le bien-être des populations. Notre priorité c’est le Sénégal ! Bien que je sois approchée par plusieurs coalitions politiques, j’estime que ma démarche doit reposer sur nos principes qui exigent de nous une certaine constance.

Ainsi donc chers militants et militantes, face aux multiples urgences qui attendent nos nouveaux gouvernants et aux difficiles conditions de vie de nos concitoyens, Sénégal Nouveau va soutenir les listes qui seront choisies par le Chef de l’Etat, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. C’est un choix qui, à mon avis, est juste et raisonnable au vue des différentes considérations susmentionnées. Et une majorité à l’assemblée nationale permettra au Chef de l’Etat de bien conduire les politiques publiques. Je vous invite chers camarades à rester mobiliser comme vous l’avez toujours fait.

Fait à Dakar, le 23 septembre 2024

Dr Rose WARDINI, Présidente du Mouvement Citoyen Sénégal Nouveau