Elections Législatives: L’UA et la CEDEAO félicitent le Sénégal

Les missions d’observation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union africaine (UA) aux élections législatives sénégalaises se sont réjouies du déroulement du scrutin et en ont félicité les autorités du Sénégal, a-t-on constaté mardi à Dakar.

Les élections législatives dont les résultats provisoires sont attendus d’ici vendredi sont toujours à la Une des quotidiens reçus mercredi. « Nous félicitions les autorités sénégalaises pour le bon déroulement du scrutin, son caractère paisible et la transparence que nous avons observée », a dit le chef de la mission d’observation électorale de la CEDEAO, Kadré Désiré Ouédraogo, lors d’une conférence de presse.

Il estime que les élections législatives se sont déroulées dans « un climat apaisé ». « Nous avons pu observer que le scrutin a été organisé conformément au code électoral en vigueur au Sénégal (…) La participation était faible à l’ouverture du vote, mais elle s’est améliorée en fin de journée », a souligné M. Ouédraogo.

La mission de la CEDEAO salue le niveau de participation des femmes à la supervision et au contrôle du vote, mais aussi la mobilisation dont elles ont fait preuve en tant qu’électrices. Elle recommande aux autorités sénégalaises d’encourager les électeurs à retirer les cartes d’électeur et d’aller voter massivement lors des prochains scrutins. « Beaucoup de cartes d’électeur sont en souffrance dans les services administratifs. Les partis politiques et les organes chargés des élections doivent sensibiliser les électeurs pour qu’ils aillent s’inscrire sur les listes électorales et retirer leur carte d’électeur’’, a dit la CEDEAO.

Des incidents mineurs causés notamment par la pluie ont entraîné une interruption du vote dans plusieurs villes, selon ses observateurs. « Mais cela n’a pas eu d’impact sur le scrutin [qui] a été prolongé dans le but de permettre à tous les citoyens de voter », a souligné Kadré Désiré Ouédraogo. La mission d’observation de la CEDEAO déplore toutefois les violences préélectorales à l’origine de la mort de trois personnes au moins.

Les observateurs de l’UA disent également avoir constaté « une maîtrise parfaite des procédures électorales » au Sénégal. « Nous avons constaté la maturité de toute la classe politique et des citoyens sénégalais », a dit le chef de la mission d’observation de l’Union africaine, Bernard Makuza sur le déroulement des Législatives. Il a salué les « innovations » et les « bonnes pratiques » électorales au Sénégal et a souhaité qu’elles soient vulgarisées dans d’autres pays d’Afrique.

Les observateurs électoraux de l’UA se sont réjouis de la loi sur la parité entre les hommes et les femmes dans l’investiture des candidats aux élections législatives sénégalaises