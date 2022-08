Mansour Faye perd Saint-Louis et dit « prendre acte »

Le leader de la liste départementale de Benno Bokk Yakaar (BBY) à Saint-Louis (nord), Mansour Faye, a dit lundi ‘’prendre acte’’ des résultats des élections législatives dans cette circonscription, qui placent en tête l’inter-coalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal.

«A la lecture des résultats provisoires, il se dessine une avance pour l’inter-coalition Yewwi-Wallu, notamment dans les communes de Saint-Louis et de Ndiebene-Gandiol.

En revanche, dans les communes de Mpal, Fass Ngom et Gandon, les populations ont encore porté leurs choix sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je prends acte de ces résultats qui traduisent le choix des Saint-Louisiens. Evidemment, une analyse rigoureuse et sans complaisance sera faite et les conclusions seront tirées, notamment dans la commune de Saint-Louis », a-t-il affirmé lors d’un point de presse.

Le responsable de la grande coalition BBY dans la vieille ville a aussi rappelé que depuis 2012, avec l’accession du président Macky Sall à la magistrature suprême, Benno Bokk Yakaar a toujours bénéficié de la confiance de la population de Saint-Louis à toutes les élections. Et que par conséquent son choix doit être respecté.

Remerciant les responsables, les militants et les sympathisants, le maire de Saint-Louis à réitéré son engagement et sa détermination à faire de Saint-Louis un pôle de développement.