Élections Locales: La candidature de Boubacar Sèye compromise

Le président du mouvement « Tabaxaat Sénégal avec la diaspora », Boubacar Sèye, a fait face à la presse hier pour informer l’opinion nationale et internationale que sa candidature préalablement annoncée, il y a deux mois, risque d’être compromise. Sur sa carte d’identité, il est mentionné «personne non inscrite sur le fichier électoral». Il invite l’Etat à une correction des pièces concernées ainsi qu’à la révision du code électoral.

Après avoir consenti 20 ans dans la sensibilisation et l’éveil des consciences sur les questions géopolitiques et transversales, le président d’Horizon sans frontière, Boubacar Seye, voulant mener une carrière politique, a ainsi annoncé sa candidature pour les élections législatives afin de mieux servir le Sénégal et la diaspora. Une mission qui risque de tomber à l’eau à cause d’un problème d’incapacité à voter, il y a la mention « personne non inscrite » sur sa carte électeur. Une situation dont souffre nombre de Sénégalais souhaitant accomplir leur acte de civisme.

Des faits qui le poussent à entamer un combat afin d’interpeller l’Etat du Sénégal sur le fait que des milliers voire des millions de Sénégalais risquent d’être privés de leur droit de vote, si aucune mesure n’est prise à temps.

Très en colère, il demande la mise en place d’une dérogation pour corriger les cartes d’identités filtrées, mais aussi réviser le code électoral au profit de tous les Sénégalais qui veulent se présenter ou accomplir leur devoir citoyen.

Sur la question d’envoi de réfugiés du Royaume Uni au Rwanda, Horizon Sans Frontières dénonce la complicité d’un marchandage entre le guichetier (Rwanda) et le douanier (Royaume Uni) dans une dynamique inhumaine de filtrage, de sélection et de renvoi. Sur ce, il s’insurge énergiquement contre cette stratégie qui fait fi de la dignité humaine et au respect des conventions internationales telle que celle de Genève de 1951. “Cette nouvelle forme d’économie des migrations est malheureusement enveloppée d’un discours émaillé d’amalgames entre islam, migration et terrorisme pour la stabilité et la sécurité. Nous sommes au scénario ou la mobilité est réduite pour des raisons sécuritaires: c’est le paradoxe libéral car, tout ce qui est bon économiquement est jugé dangereux pour des raisons sécuritaires”, dit-il.

C’est pourquoi HSF prône pour des réformes au droit d’asile et l’arrêt immédiat d’interception et d’expulsion tels sont les recommandations du président du mouvement « Tabaxaat Sénégal avec la diaspora »

ASTOU MALL