Elections Locales: Macky Sall décaisse 3,5 milliards pour la campagne de BBY

La coalition au pouvoir a déployé les gros moyens pour remporter les élections départementales et municipales du 23 janvier 2022. Selon le Journal l’observateur, 3, 5 milliards ont été mobilisés pour financer la campagne des candidats de ladite coalition dans 552 communes et les 43 départements. Mais le patron de Benno Bokk Yakaar a institué une cotisation pour les responsables de sa coalition afin de financer la campagne électorale.

En perspective des prochaines élections locales du 23 Janvier 2022, la distribution des fonds de campagne a déjà commencé et chaque liste communale bénéficie d’un financement de 6 millions. La coalition de Macky alloue une enveloppe de 10 millions de F Cfa pour chaque liste départementale. Selon L’Observateur , en plus de ces financements, il y a des appuis spéciaux accordés aux différents candidats de BBY.

Mais il faut retenir que Macky Sall compte bien appliqué l’adage qui dit que charité bien ordonnée commençant par soi-même. Selon des informations, Macky Sall a imposé des cotisations aux candidats de la coalition Benno Book Yakaar, d’ailleurs il s’est fixé une cotisation de 1 000 000 Fcfa. La somme de 500.000 Fcfa est imposée aux présidents d’institutions, 200.000 Fcfa aux ministres, DG, délégués généraux et équivalents. Les ministres conseillers, Pca, Pcs, membres des bureaux de l’Assemblée, du Hcct, du Cese et secrétaires généraux d’agences doivent débourser 100.000 Fcfa.

La somme de 50.000 Fcfa est fixée pour les députés, hauts conseillers, conseillers économiques, sociaux et environnementaux, ambassadeurs itinérants, présidents départementaux, secrétaires généraux de ministères, directeurs de cabinets de ministres maires de Villes, directeurs nationaux, directeurs de projets, conseillers spéciaux, directeurs dans les agences et régies financières et autres cadres du public et du privé.

A signaler que le budget de la campagne de Benno s’élève à plus de 3 milliards