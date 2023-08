Elections Présidentielles 2024: Aly Ngouille Ndiaye sure de sa candidature, «je ne vois pas de raison pour laquelle le choix ne se porterait pas sur moi »

Le Président Sall a tranché, et ne participera pas à l’élection présidentielle de 2024? invoquant un « code d’honneur » même si on ne sait toujours qui sera son candidat pour 2024. Des voix sortent de partout et chacun s’autoproclament être le candidat idéal pour la succession de Macky SALL et Aly Ngouille Ndiaye est l’un d’entre eux.

L’ancien ministre de l’Intérieur croit dur comme fer qu’il sera désigné candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle de 2024. Se montrant plus qu’optimiste, il estime que sa désignation ne devrait faire l’objet d’aucun doute. « Il est inutile de spéculer sur de telles questions, car je ne vois pas de raison pour laquelle le choix ne se porterait pas sur moi », a-t-il soutenu dans un entretien avec un quotidien de la place.

Pour le maire de Linguère, en compétition avec d’autres ténors de la mouvance présidentielle, c’est avec une grande sérénité qu’il attend d’être choisi. Je gère cette situation comme je gère mes responsabilités professionnelles. Mon principal objectif est de me concentrer sur les tâches que le président Macky Sall m’a confiées au sein du gouvernement », explique le ministre de l’Agriculture.

Le leader de l’APR qui a annoncé qu’il ne briguerait pas un autre mandat avait déclaré que celui qui allait porter le flambeau de leur coalition serait bientôt désigné. Plus d’un mois après, c’est toujours la grande attente.