Élections Présidentielles de 2024: Dr Babacar Diop « FDS Gueluwar » promet de construire une alternative politique radicale pour ramener l’espoir au Sénégal.

Dans le cadre des préparatifs de l’élection présidentielle de février 2024,le Maire de Thiès Dr Babacar Diop président du parti les FDS les Guelewars entreprend une tournée politique depuis hier dans la région de Louga et ce pour une semaine concernant les régions de Saint Louis et Matam. A Louga, le candidat à l’élection présidentielle prochaine Dr Babacar Diop et sa délégation se sont rendus dans les localités de Ndande, Kebemer, Sagatta et Guewoul.

A Dahra Djoloff, le chef de file les FDS les Guelewars a visité ce dimanche le grand marché hebdomadaire afin de s’échanger avec les éleveurs. A l’occasion, ces derniers lui ont fait part de leurs inquiétudes à savoir le vol de bétail, le manque de sécurité. Suite aux préoccupations des éleveurs, le Maire de Thiès de constater que le marché hebdomadaire de Dahra pourtant regorge un potentiel extraordinaire capable de noter l’autosuffisance en moutons et en aliments de bétail si toutefois que l’État a mis les moyens adéquats d’après lui. Selon Dr Babacar Diop, pour avoir des moutons à suffisance pendant la fête de Tabaski, il faut une solution endogène pour soutenir les éleveurs avec un programme très ambitieux.

La rencontre avec les professionnels du bétail à Dahra Djoloff permettra à l’édile de Thiès une fois à la tête du pays lui et son gouvernement s’engageront à dérouler un programme ambitieux dans le secteur de l’élevage. S’agissant des parrainages, le candidat de 2024 , dira qu’il est prêt car déjà son État major a tenu un séminaire national en ce sens avec la participation des 46 départements du pays afin de mettre sur pieds une équipe technique chargée de gérer le parrainage. Mieux ,le Maire de Thiès d’ajouter qu’il est entrain de sillonner le pays pour implanter le chapeau les FDS les Guelewars pour une représentativité nationale.

A en croire Dr Babacar Diop le défis ce n’est pas le parrainage, mais le défis, c’est bien la victoire au sortir de l’élection présidentielle de 2024 fulmine t -il. Le candidat à l’élection présidentielle du 25 février prochain de déclarer qu’il veut construire la première force politique du Sénégal, instaurer une nouvelle majorité politique et sociale porteuse d’un projet ambitieux en vue de transformer le Sénégal, changer la vision de la politique le tout a pour socle la paix et la stabilité.

Dans la même foulée par rapport à la situation politique tendue dans le pays en ce moment, le premier magistrat de la ville de Thiès de prôner la paix et la stabilité source de développement. A l’en croire, d’aucuns reconnaissent que les populations sont préoccupées vu la situation politique au Sénégal. A ce propos, Babacar Diop de souligner qu’il est possible de transformer nos institutions sur ce il soutient avoir un projet radical pour changer le pays en empruntant comme outils la paix et la stabilité .

Parlant de l’émigration clandestine, Dr Babacar Diop de dire que c’est que les jeunes n’ont plus d’espoir pour ce pays, néanmoins,il n’a pas manqué d’inviter ces derniers à rester quand même, bientôt l’espoir va renaître avec lui une fois sur le fauteuil présidentiel a t-il martelé.

Après Dahra, le Maire de Thiès et sa délégation ont effectué des visites de courtoisie auprès des guides religieux à Dahra et environs.

Samba khary Ndiaye Linguere