Elections présidentielles en France: Éric Zemmour menace d’expulser les sénégalais ,Si ……

Une bizarre promesse électorale de Éric Zemmour qui ne va pas plaire à la Diaspora Sénégalaise établie en France. Pour le Candidat à la présidentielle française, la plupart des délinquants étrangers en France sont des Modou-modou sénégalais qu’il se chargera de renvoyer dès qu’il sera élu.

Avant de revenir sur la prestation d’Éric Zemmour sur Sud Radio, une précision de taille : alors qu’il a expliqué voir plus bas que, selon datant du 25 mars, 66% des Français « étaient pour la remigration », l’ancien journaliste a éludé la question qui était posée dans ce sondage. La question : « En pensant au terme ‘remigration’, diriez-vous que c’est un objectif (expulser les clandestins, les fichés S étrangers, les délinquants étrangers) que vous soutenez ». Le panel a répondu « Oui, plutôt » à 66%, ce qui ne signifie pas « 66% des Français qui sont pour la remigration » comme le prétend Éric Zemmour.

Avant son grand meeting dimanche 27 mars au Trocadéro, où « 40,000 personnes se sont déjà inscrites », Éric Zemmour est revenu sur les différents sommets du G7 relatifs à la crise ukrainienne : « Je pense que la seule façon de mettre fin à la guerre sont les négociations de paix entre les protagonistes d’abord et tous les pays européens qui auraient intérêt à organiser la paix sur le continent. L’OTAN ne fait pas la guerre à la Russie, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Les sanctions touchent très tôt les Etats-Unis et surtout la France d’ailleurs. »

Le candidat a ensuite développé son programme concernant l’immigration : « Expulser les fichés S n’est pas dans la loi, pareil pour les criminels et les délinquants. Déchoir de la binationalité les délinquants n’est pas dans la loi non plus, c’est moi qui veux mettre cela en place. » Habitué des punchlines, Éric Zemmour a aussi expliqué que « le pouvoir d’achat est essentiel pour les gens, mais on ne peut pas opposer la fin du mois et la fin de la France. Quand il n’y aura plus la France, on aura encore plus de pauvreté et on subira les affres de l’islamisme. » Il a notamment regretté que « la guerre d’Ukraine a monopolisé la campagne » alors qu’il a « fait de nombreuses propositions en faveur du pouvoir d’achat comme augmenter le salaire net sans obérer le salaire brut et la compétitivité des entreprises. »

Il a terminé par relier le problème corse à la situation de l’islamisme en France : « On a assisté une fois de plus à une magnifique embrouille politicienne du gouvernement. Le fait majeur n’est pas l’autonomie mais le djihad en prison. Le gouvernement ne maîtrise rien, car l’immigration et l’Islam sont les angles noirs d’Emmanuel Macron. Il ne cède à rien, dans trois semaines c’est fini, la campagne est finie. Le djihad frappe en prison, dans la rue, les cités. »

Les délinquants étrangers seront renvoyés chez eux. Les autres iront en prison avec des peines plancher. Nous nettoierons tout ça. Ce que vous vivez est honteux et la classe politique s’en moque. #ZemmourCollineDuCrack #Remigrationpic.twitter.com/iY9AvEaDWz — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 25, 2022