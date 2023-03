Elh Amadou Samba liste les 33 qualités essentielles à un chef d’Etat

Dans l’antichambre d’élections présidentielles hautement importantes, certains peinent à identifier les critères qui feraient d’un-e Président-e, une providence pour cette terre la plus occidentale du continent. El Hadj Amadou Samba, coordonnateur du Cadre Permanent de Concertation des Caisses des Dépôts et Consignations de l’UMOA (CPC-CDC UMOA) se demande si nos Présidents que l’on tendance à déifier rempliraient ces critères dessous :

– N’avoir jamais trahi le Peuple et être sûr de ne jamais le trahir ;

– N’avoir jamais pris de décision en fonction de ses intérêts personnels ou de rancunes ;

– Inspirer confiance et en avoir déjà fait ses preuves dans son passé ;

– Etre croyant-e et battant-e, respectueux-se des autres leaders politiques et des valeurs culturelles reconnues ;

– Avoir l’humilité de comprendre que d’autres citoyens plus méritants vivent parmi nous ;

– Ne pas être un tyran mais un leader qui offre aux talentueux citoyens de ce pays, les opportunités d’éclore et de réussir ;

– Savoir mettre les hommes/femmes qu’il faut à la place qu’il faut ;

– Savoir encourager les travailleurs tapis dans l’ombre et œuvrant tous les jours pour la réussite des projets, programmes et stratégie des institutions et organisations, dans l’éthique et la déontologie ;

– S’inspirer en grande partie de nos vaillants aïeuls et être admiratif-ve de nos valeureux hommes de culte ;

– Ne pas tenir des propos haineux et respecter la parole donnée ;

– Etre honnête et dire toujours la vérité ;

– Mesurer la haute importance des stratégies qui devront gouverner nos lendemains.;

– Avoir un ensemble de comportements et d’attitudes pour donner envie à tout le Peuple, de se dépasser ;

– Etre naturalisé dans ce pays, bien connaître l’histoire du Peuple qui y vit, fort comme le lion ;

– Parler certaines des langues nationales ;

– Avoir une expertise dans bien des domaines incontournables dans la quête du développement durable des organisations, des collectivités et des pays ;

– Avoir un bon caractère et des capacités distinctives connus et prouvés ;

– Porter en bandoulière la lutte contre la corruption, l’amélioration de l’indice de capital humain (éducation et santé) et la réinvention de l’Economie ;

– Miser sur le quotient démographique (jeunesse, …) et la sécurité sous toute ses formes (alimentaire, …) en précisant clairement les surpriorités ;

– Proposer des solutions durables et faire preuve de capacités à piloter des portefeuilles de programmes, par des approches éprouvées, évitant ainsi les surcoûts, les long délais et le gaspillage ;

– Être capable de veiller à la correction de tout haut responsable qui s’écarterait de la trajectoire retenue par le pays ;

– Avoir une bonne connaissance des sujets essentiels (militaires, aspects légaux, …) et des défis (coopération, gouvernance par les données, …) pour le rayonnement de la Nation aujourd’hui et à l’avenir ;

– S’engager à prendre toutes les décisions idoines pour le positionnement gagnant du pays, dans ce contexte de crises répétitives ;

– Proposer clairement l’optimisation de l’organisation des élections (coûts, nombre, décalage, …) dans l’optique d’une efficience pour focaliser la nation tout’entière sur la vision, qui ne saurait être rien d’autre que le développement durable et responsable du pays et de toutes les localités, à mon humble avis ;

– Disposer de la capacité de porter des échanges pour un consensus avec toutes les parties prenantes, sur les grands sujets essentiels (sociaux, environnementaux, défense et finances publiques) ;

– Avoir mis en place déjà dans son parti ou sa plateforme politique un mécanisme de prise en charge des propositions et positions des membres et sympathisants, preuve de la capacité de pouvoir mettre en place ensuite un mécanisme national de gestion des plaintes à tous les niveaux ;

– Proposer à l’Eglise, aux confréries et assimilées, des modèles adaptés, objectifs et réalistes pour la prise en charge des préoccupations, dans le respect des libertés acceptables et acceptées ;

– Etre disposé-e à travailler exclusivement aux intérêts du pays et du Peuple dans le respect de la devise ;

– Être capable de mettre en place un canal de communication direct avec tout le Peuple avec obligation de réaction ;

– Porter et partager une vision ambitieuse et réaliste ;

– Savoir se remettre en question ;

– Être à l’écoute de tous ;

– Privilégier la démocratie et la transparence même en cas d’urgence.

Espérant que nos pays seront davantage meilleurs, quels autres critères proposerez-vous pour celui/celle qui doit incarner une Nation ?