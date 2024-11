Eliminatoires du Mondial 2026: Kalidou Koulibaly : «L’urgence, c’est de se qualifier !»

Senegal's Kalidou Koulibaly (far L) reacts after scoring a goal during the second half of a World Cup Group A football match against Ecuador at Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, on Nov. 29, 2022. (Photo by Kyodo News via Getty Images)

LinkedIn La qualification pour la CAN 2025 en poche, les Lions vont se taper quelques mois de break, le temps de voir venir la suite des éliminatoires du Mondial 2026, en mars prochain. Une échéance très importante si on sait que le Sénégal est devancé au classement dans sa poule. D’où l’alerte que sonne déjà le capitaine Kalidou Koulibaly. Après avoir survolé les éliminatoires de la Can 2025, avec au bout une qualification avant limite et une première place de leur groupe, les Lions vont se taper quelques mois de répit au niveau international. Le temps pour les fédéraux et les autorités de désigner un nouveau Staff technique national, après l’intérim de Pape Thiaw. Etant habitués à se qualifier à la Can de fort belle manière, les Lions ne bombent donc pas le torse pour s’être offert un billet pour «Maroc 2025». Suffisant pour mieux se concentrer sur les prochaines échéances, en faisant focus sur la suite des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui reprennent en mars 2025. Et en bon chef de troupe, le premier à sonner l’alerte, c’est le capitaine de l’équipe, Kalidou Koulibaly. «Après ce nul à la maison, il y avait des craintes. Mais nous avons montré que nous étions une grande équipe en enchaînant cinq victoires. Nous avons livré de grands matchs et plusieurs joueurs se sont révélés. Cela fait vraiment plaisir et donne beaucoup d’espoir pour l’avenir», a-t-il savouré après le match. Avant d’ajouter sous forme d’alerte : «Nous allons maintenant continuer à travailler, car les éliminatoires de la Coupe du monde approchent. Notre objectif est de construire un groupe solide, capable non seulement de gagner des trophées, mais aussi de se qualifier pour la Coupe du monde. Nous avions deux missions : d’abord décrocher la qualification pour la Can, ce qui est fait. Nous avons un an pour y réfléchir, mais l’urgence reste la qualification pour le Mondial. Donc nous devons être prêts en mars.» Le Soudan et la Rd Congo, les plus sérieux adversaires Au mois de mars, effectivement les choses très sérieuses vont débuter pour les Lions qui vont poursuivre les éliminatoires du Mondial 2026, pour le compte de la 5e journée, avec un déplacement périlleux chez le solide leader du groupe, le Soudan (10 pts), qui devance les Sénégalais de deux points. D’où l’enjeu de ce match (calé entre les 21 et 24 mars 2024 sous réserve confirmation de la Fifa), et qu’il ne faudra pas perdre pour ne pas être largués. Quatre jours après, la bande à Sadio Mané va recevoir le Togo, avant d’attendre septembre prochain pour accueillir l’un de ses plus sérieux adversaires, le Soudan. D’ailleurs, en parlant d’«adversaire sérieux», il faut penser à la Rd Congo (3e avec 7 pts), qui est venue décrocher un nul à Diamniadio et qui va accueillir les Lions dans la dernière ligne droite.

