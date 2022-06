Éliminatoires Mondial 2023 : Les Lions sont enfin arrivés à Alexandrie !

L’équipe nationale masculine de basket du Sénégal est bien arrivée à Alexandrie, ville située dans le nord de l’Égypte. Les Lions ont déposé leurs baluchons au niveau de leur hôtel.

Après 72h de voyage entre Dakar- Casablanca-Istanbul et Qatar, les Lions ont enfin foulé le sol égyptien. Inutile de dire qu’ils sont fatigués au regard du trajet parcouru et des tracasseries survenues au cours de ce déplacement : problèmes de visas ou d’avion sans oublier le sale temps passé à l’aéroport d’Istanbul. En effet, un premier groupe est arrivé mardi soir à Alexandrie en provenance d’Istanbul. Selon des sources, il y avait le coach Boniface Ndong, Gorgui Sy Dieng, Malick Dime, Charles Martin Klask (coach assistant des Lions), entre autres…

Le gros de la troupe avait fait un grand détour au Qatar. Il y avait le Directeur technique national Moustapha Gaye, Malèye Ndoye, Youssou Ndoye, Alkaly Ndour, Pape Moustapha, Boubacar Touré, Bamba Diallo, Mamadou Faye, Alga Ndiaye, Jean-Jacques Boissy et quelques dirigeants. Ils sont bien arrivés à Alexandrie. A noter que Mamadou Guèye « Pabi » (coach assistant des Lions) et Ibrahima Fall Faye (ailier fort) sont à Istanbul, où ils doivent faire 17h d’escale avant de rallier Alexandrie.

L’équipe du Sénégal est logée à Tolip Hotel. C’est un établissement 5 étoiles qui devrait sans doute offrir de bonnes conditions. Mais sur les images de Google, on remarque que les lits sont un peu petits, vu la taille des joueurs. Le Sénégal joue son premier match dans cette 3ème fenêtre des éliminatoires ce vendredi contre l’Égypte, à 18h GMT. Les Lions vont croiser samedi et dimanche la RD Congo et le Kenya. Ces rencontres auront lieu à 15h GMT.

Le Sénégal (5 pts +58) est leader du groupe D devant la RD Congo (2ème, 5 pts +4), l’Égypte (3ème, 5 pts +47) et le Kenya (3ème, 3 pts -109).