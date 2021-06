Emeutes de mars: Tout le monde est libre

Le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) a obtenu gain de cause. Il n’y a plus de manifestants arrêtés lors des évènements de mars en prison. Vendredi dernier, jour de la reprise des rassemblements par le M2D, trois militants de Pastef de Diourbel (Moussa Guèye, Galass Guèye et Ablaye Fall Baye Fall) étaient libérés par la justice.

Le seul responsable de Pastef de Diourbel, qui était en détention à la maison d’arrêt et de correction, a été placé sous contrôle judiciaire. Ainsi, le juge d’instruction du tribunal de Diourbel a ordonné la levée du mandat de dépôt de Ndongo Diop. Le responsable de Pastef était inculpé pour manœuvre et actes de nature à compromettre la sécurité ou à occasionner des troubles politiques graves, participation à un rassemblement illicite, provocation à des crimes et délits suivis d’effets, apologie de crime etc…

En Casamance, les militants de Pastef ont également humé l’air de la liberté depuis hier. Il s’agit de Demba Diédhiou, Abdourahmane Diallo, Mohammed Mané et Babacar Diagne.