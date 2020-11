Emigration clandestine: Le message de Serigne Mountakha aux jeunes

Serigne Mountakha Mbacké n’est pas resté insensible à l’émigration clandestine des jeunes qui bravent mortellement la mer pour rejoindre l’Europe. Le khalife des Mourides a délégué son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre afin qu’il parle adresse un message de sensibilisation et de conscientisation aux jeunes mourides qui tenteraient de prendre les pirogues.

Serigne Basse Abdou Khadre a demandé aux jeunes de retourner vers les enseignements de Dieu et de ne pas forcer le destin. Selon lui, le phénomène de l’émigration clandestine est devenu un drame social à cause des nombreux morts qu’on enregistre ces derniers jours. « Le Khalife demande aux talibés de ne pas prendre les pirogues à la recherche d’une vie meilleure à l’étranger. Certes toute personne doit travailler pour satisfaire ses besoins, prendre en charge sa famille et ses enfants, mais il faut le faire en respectant les recommandations divines. Prendre le large à la recherche d’une vie meilleure en Europe est un suicide. Or, le suicide est interdit par Dieu », a déclaré le porte-parole du Khalife. Et d’ajouter : « le Khalife recommande aux jeunes d’arrêter et de suivre la voie indiquée pour pouvoir voyager. Ce n’est pas responsable de sacrifier sa vie dans la mer sous prétexte qu’on veut réussir sa vie. Les largesses de Dieu sont incommensurables et ce sont pour les êtres humains. Donc, il faut que les gens soient conscients des actes qu’ils posent et mesurer l’ampleur de la dangerosité ».