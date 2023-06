Emploi des jeunes: Le forum des entrepreneurs chrétiens en quête de solutions 

L’association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal a organisé un forum des entrepreneurs chrétiens 2023 sous le thème: « Entrepreneurs chrétiens: quel rôle dans le développement économique du Sénégal « . L’objectif est de trouver des solutions pour l’insertion des jeunes.

Les jeunes éprouvent d’énormes difficultés pour accéder à l’emploi. Pour y faire face, l’association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal a tenu un forum sur la question. Selon leur président, Étienne Diene, les jeunes sont dans le désarroi car ils sont en quête d’emploi. « Aujourd’hui, nous sommes dans un contexte particulier avec une forte population de jeunes qui sont en demande de travail. Ils sont en demande de solution et d’emploi. Nous en tant que dirigeants, nous devons les venir en aide », dit-il.

Et de poursuivre: » Il faut apporter des solutions en agissant pour les nouveaux emplois. Il faut sortir du classique allant vers les nouvelles opportunités. Il ya aujourd’hui l’emploi vert, le digital et le développement durable ». En ce sens, il préconise de faire des propositions de stage pour les aider à trouver des voies pour qu’ils puissent s’en sortir. « Le gouvernement a mis des stratégies en place pour l’emploi des jeunes. Ces structures sont représentées ici pour discuter avec les jeunes sur les voies et moyens de trouver de l’emploi. Les jeunes doivent être informés de tout cela », fait il savoir. A l’en croire, ce forum va permettre de mettre en place des canaux de partage au bénéfice des jeunes.

Pour le représentant du Premier ministre, Alioune Diop, les entreprises jouent un rôle important dans l’économie. « Certains ont la chance de trouver un emploi avec les canaux mis en place. Cette organisation va apporter une touche humanitaire à l endroit des jeunes en quête d’emploi », se réjouit-il. Il est d’avis qu’il faut des entrepreneurs aptes à pouvoir résorber ce gap.